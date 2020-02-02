毓繡美術館前館長李足新，典範在人間。（廖志晃攝）

毓繡美術館《心靈的歸宿》，將結合音樂呈現。（廖志晃攝）

毓繡美術館複製館長李足新畫室場景。（廖志晃攝）

毓繡美術館2020年第1場夜間開館，將於2月22日推出《心靈的歸宿》音樂饗宴，邀請弦樂四重奏「琴音相隨」樂團在美術館進行沙龍演奏，結合已故館長李足新個展的作品和古典樂曲對話，讓觀眾在靜默聆聽中，進行永恆的思念。

隱身在九九峰旁的毓繡美術館，「夜的美術館」不定期開館，讓觀眾感受草屯鎮平林里低光害的靜謐，也提供民眾多元豐富的美術館遊歷體驗。

毓繡美術館前館長、國立清華大學教授李足新，一生致力於推廣當代寫實藝術與美感教育，為了感念他的付出，毓繡美術館從2019年6月舉辦為期9個月，共兩階段的個展；此次夜間開館選在個展結束前1周，為展覽畫下完美的句點，也意味著與館長李足新最後的餞別。

音樂會邀請知名夫妻檔小提琴家劉中及張瓊尹，組成的琴音相隨樂團，演奏曲目包括俄羅斯作曲家穆索斯基創作的《展覽會之畫》，音樂家將眼前的畫作，轉換為音符的狀態，也強調藝術與音樂之間的緊密關係；因場地空間限制，座位有限，票券售完為止，音樂會演出時間在2月22日晚上6點30分。詳細資訊：https://yu-hsiu.org/web/learning2Info/68

報名連結：http://tinyurl.com/uu5wfx6

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