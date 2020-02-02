武漢疫情不斷延燒，全世界都緊張戒備，歌手鄧紫棋因此「寫歌」傳達對疫情的關懷與鼓勵，短短幾天創作出《平凡天使》這首歌並剪出影片，向每一位生活中的平凡天使致敬。

鄧紫棋寫下歌詞：「也許是一場考驗，看散落的心靈，此刻是否併肩」，呼籲大家都能團結一心對抗疫情，透過歌曲告訴所有人奇蹟來自於每一個人的行動，就從自己主動積極開始。她也剪輯許多無名英雄發揮人性溫暖一面的新聞片段作為MV，自彈自唱進自己的一份力為這些英雄加油打氣。

鄧紫棋為武漢肺炎創作歌曲，暖心鼓勵生活中的無名英雄。（圖／翻攝自鄧紫棋YouTube）

她透露，創作靈感來自6天前看到一位小伙子，到派出所送上500個口罩後匆匆逃跑，警察沒追上他，只能遙遠地向他敬禮的新聞，鄧紫棋感性表示「不知為何，這一則新聞讓我覺得好感動。不求回報，不為讚頌，他只想在此刻難關裡出一點力，送上自己一份心意。」

鄧紫棋為武漢肺炎創作歌曲，暖心鼓勵生活中的無名英雄。（圖／翻攝自鄧紫棋YouTube）

鄧紫棋還看到農民騎40公里給醫療隊送菜、武漢夫妻24小時為醫院送餐、青年買到最後一盒口罩與街坊同分享等的新聞，都令她相當感動「也許在大環境下，你認為你能做的不多，但是你並不知道你眼中的『微不足道』，其實為這世界帶來了多少溫暖。」

MV上線短短4小時就有22萬次點閱率，粉絲紛紛感動留言「旋律充滿了感動，搭配上妳的歌聲真的會紅了眼眶」、「謝謝妳為世界防疫唱出動容歌曲,臺灣加油武漢加油！」、「開頭gem的聲音一出來馬上有感覺，慢慢配上畫面，已哭 」、「感謝鄧紫棋能夠帶來這首歌，相信就是上帝的眷顧」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)