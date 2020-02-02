中國大陸爆發新型冠狀病毒之後，各國的醫學中心都在想方設法提供有效的治療法，然而恐慌與迷信也會隨著疫病出現，印度好幾個所謂的「信仰領袖」，對著信眾說一些顯然不正確的偏方，包括「吃肉才導致病毒」、「牛尿和牛糞可隔絕冠狀病毒的感染」等，同時，印度的瑜珈部門(AYUSH Ministry)也提倡「順勢療法」，包括服食各種各樣的草藥藥水，醒來時在每個鼻孔中滴一滴香油，遭批評「帶頭迷信」。

俄羅斯衛星網報導，一位印度教精神領袖朗帕爾（Rampal）的追隨者在周日貼出自己的推特，他引用朗帕爾的話說：「吃肉違反了造物主的宗旨，造物主希望人類只食用水果和蔬菜，因此不吃肉，就不會引發冠狀病毒 。」

朗帕爾是個爭議人物，也是印度的宗教信仰團體勢力過大、信眾過於激進的縮影。朗帕爾相當崇拜15世紀印度教聖人卡比爾(Kabir)，甚至自認為是卡比爾的現世代言人，他的信眾甚至認定朗帕爾是卡比爾的轉世。信仰當然是個人選擇，但是不同的信仰解釋卻成了衝突，在2006年，朗帕爾批評另一個印度教改革主義者薩馬傑(Arya Samaj)的說法，引發薩馬傑信眾的不滿，結果導致兩個教派的追隨者在7月12日發生嚴重衝突，造成1死59傷。朗帕爾因「叫唆殺人、引發動亂」被判刑入獄。

朗帕爾是目前他還在服刑中，然而他繼續在獄中布道，透過網路將他的想法散布出來。

但是，朗帕爾並不是唯一對冠狀病毒發表看法的印度信仰領袖，更離譜的還大有人在，比如查克拉帕尼（Swami Chakrapani），他曾經是印度大聖黨(Hindu Mahasabha,極端印度教主義政黨，歷史上幹過最大的事就是刺殺甘地)的領袖，他宣稱牛尿和牛糞可用於治療冠狀病毒。

查克拉帕尼說：「使用牛尿和牛糞，將牛糞塗在身上，並且稱頌『嗡~哪摩~希發~悠』(羅馬拼音Om Namah Shivay，意為『我向濕婆鞠躬、我向內在的自我鞠躬』)都能停止冠狀病毒的感染，或是治療好。」

印度在南部的喀拉拉邦，確認了兩起武漢病毒的病例，印度的衛生防疫單位，在德里和新德里設立的醫療中心進行觀察。

印度的聯邦瑜珈部門(AYUSH Ministry)也犯了類似的錯，他們在上個月底發布了一份諮詢意見，其中有一些是對的，包括勤洗手、戴手罩，避免用未洗的手觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。但也有一些意見很離譜，比如「空腹服下「白砷-30」（Arsenicum album 30）溶劑連續3日，一個月後再服3日」，然而所謂的「白砷-30」，就是超稀釋三氧化二砷（俗稱砒霜）。科學警報(ScienceAlert)指出，目前並無證據表明該化合物能預防或治療冠狀病毒，若使用不當更會致命。

(中時電子報)