海洋大學及世新大學今天晚間都宣布，原訂2月17日開學，但受到武漢肺炎疫情影響，決定延後2周至3月2日才開學。

海洋大學校長張清風在個人臉書表示，因應「武漢肺炎」防疫的重大問題，海洋大學這學期延後開學2周，3月2日開學，2月29日及3月1 日為返回「學校宿舍」日期。陸生則最慢2月15 日入境返校接受「健康管理」14天。

世新大學今晚發布的新聞稿指出，依據中央流行疫情指揮中心及教育部之相關規定，研議校園防疫及安心就學措施，為使開學後群聚傳染的風險降至最低，世新大學將108學年度第二學期開學日延後至3月2日，待報請教育部備查後再行正式公告修正後行事曆。

世新大學表示，依中央流行疫情指揮中心1月29日公告，為將傳播風險降到最低，對於中港澳入境之學生與教職員工，以及年假期間曾接觸大陸地區返國的親友，且出現上呼吸道症狀或發燒者，請在家休息14天，居家做好自我健康觀察或檢疫，待健康無虞後再返校上班。

世新大學也擬訂「學生安心就學」措施，在註冊繳費、選課、通訊教學等方面，均會有因應疫情的彈性做法，正式核定後將公告周知。

(中時電子報)