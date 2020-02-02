武漢肺炎疫情持續延燒，各國紛紛派出專機到武漢載回僑民，南韓先後共出動2架班機撤回約700人，有名韓籍僑民金珉俊（音譯）聽到撤僑消息時，本來相當開心，不過得知陸籍妻子無法和他一起登機後，心情瞬間盪到谷底，最終毅然決定陪妻子留在武漢。

31歲的金珉俊與妻子結婚3年，育有7個月大的兒子，2015年起在武漢經營韓式料理餐廳，1月時他曾帶著家人回到南韓接種流感疫苗，希望能減少感染的機會，不過因為他們還有生意要顧，僅在南韓待了一段時間，便於23日返回大陸後，沒想到政府當局宣布封鎖武漢，禁止當地人出城。

南韓政府最初宣布赴武漢撤僑時，金珉俊感到相當開心，不料全家人卻無法一起離開，他的喜悅瞬間消退，金珉俊表示，「我們的確很失望，但不能一直這樣下去，也許對我兒子來說，待在這裡更好，因為他還太小，無法適應回國的隔離和巨大的改變」。

為了避免僅7個月大的兒子遭受感染，金珉俊現在都待在家中，盡量避免與外界接觸，「我不敢出門，不是為了自己，而是為了他（兒子）。因為所有醫院都人滿為患，如果他因為我被傳染，也沒辦法讓他接受治療」。現在全家靠著存糧過活，但若持續封城到2月以後，金珉俊擔心兒子的奶粉可能會不夠用。

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(中時電子報)