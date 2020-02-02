因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心今天宣布，高中職（含）以下學校開學日延後2週。勞動部表示，為照顧小學以下學童，父母其中之一可以在這2週間請「防疫照顧假」。

勞動部表示，防疫照顧假為衛生主管機關中央疫情指揮中心所下達的處分命令，是依傳染病防治法賦予指揮官的權限，視疫情需要所下達的緊急命令，因此具有法律效力，若是勞工有請假需求，雇主必須配合給假；如果真的遇到爭議，可以向地方勞動局申請協助，若違法將依法懲處。

以下為中央社記者整理簡易QA：

Q：何謂防疫照顧假？

A：教育部長潘文忠指出，之前sars是發生在學期當中，但這次國外武漢肺炎逐步升溫，且是在台灣學期開始前，因此是近年來第一次延長寒假、縮短暑假的措施；勞動部指出，這是衛福部近幾年來首次下達防疫照顧假的命令，為避免12歲以下學童無人照顧，因此家中有國小（含）以下的學童家長，在此2週期間內可向雇主申請防疫照顧假。

Q：請防疫照顧假是否需要證明？

A：勞動部表示，這個時候，雇主應該不會太計較證明，如果雇主提出相關需求，包含像戶口名簿等任何文件應該都可以證明，只要能顯示學童屬於就學年齡，任何證明不拘型式。

Q：父母能否輪流向公司請防疫照顧假？

A：勞動部說，因為每個人手邊都有各自工作，因此在處理上，只要經由家庭內的協調搭配，例如父先請前7天，母再請後7天，這樣的方式是允許的。

Q：若家中有2名以上的學童，父母是否能同時請假？

A：依規定是「父母其中一人」請假，雖然有2名以上的學童，但請假的主要用意是在於「防疫」，現在的情況也不適合全家請假外出遊玩，因此原則還是希望以父或母一人請假。

另外，勞動部晚間於臉書表示，因為防疫照顧假是基於因應防疫的特別措施，不可歸責於勞工，所以雇主應予准假，且不能視為曠工、不能強迫請事假、不能扣全勤獎金、不能以此為由解僱。勞動部並另附相關QA。

Q1:基於防疫的必要措施，中小學配合指揮中心延後開學的決策，勞工權益可以請什麼假？

A：1.基於防疫需要，中小學延後開學，勞工如有照顧12歲以下學童的需求，得請防疫照顧假。2.因為這是為防疫應變處置的特別措施，所以雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利的處分。

Q2:如果雇主不給假，如何處理？

A：1.勞工配合防疫照顧需求而未出勤，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或扣發全勤獎金等不利的處分。2.雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第42條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

Q3:防疫照顧假是公假？還是家庭照顧假？

A：1、防疫照顧假是為防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方要共體時艱，共同為防疫而努力。2、此一特別措施是因應中小學延後兩星期開學的配套，使有12歲以下子女的受僱家長有多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，並沒有排他或替代的關係。

Q4：中小學都配合指揮中心延後開學，只有12歲以下學童的家長可以請防疫照顧假嗎？國、高中家長可以請什麼假？

A：有鑑於12歲以下的學童不宜獨自留於家中，特訂定防疫照顧假提供有12歲以下學童的家長多一個選擇。國、高中家長如有照顧需求，仍依照性別工作平等法或依勞動基準法規定辦理。

(中時電子報)