對於中國大陸發生的新型冠狀病毒疫情，美國參議員Tom Cotton宣稱病毒是武漢實驗室泄漏出的生化武器。不過，美國《赫芬郵報，HuffPost》刊登一篇態度明確的文章，指出Tom Cotton在散布虛假消息和恐慌情緒。

該報導先引用《華盛頓郵報》之前一篇文章，題為「專家駁斥說中國的新型冠狀病毒是生化武器的陰謀論」，這篇文章採訪5名來自美國知名院校和研究所的專家，都表示這種陰謀論不存在，因為證據顯示，這種病毒就是來自自然界，是通過動物傳播給人的。

其中，有生化武器專家對《華盛頓郵報》說，在武漢的疫情爆發後，生化武器分析人員其實已經探討相關陰謀論了，但根本沒有任何有力的證據可以支撐這種說法。

美國麻省理工大學的一位化學武器專家還指出，新型冠狀病毒不符合生化武器的需要，因為生化武器需要的是高致死率和相對低的傳播性。

這位專家在他的個人社群頁表示：「任何傳播疫情是生化武器的做法，都是在蓄意散播極度不負責任的虛假訊息」。

另外，《赫芬郵報》還採訪了美國哈佛大學的流行病學專家Michael Mina，他表示這種陰謀論太荒誕，因為所有的證據都顯示此次疫情的病原體是從動物傳播到人身上的，而且這種情況也很常見，炒作陰謀論是沒有根據的。

Michael Mina還說，中國大陸採取的疫情應對措施符合預期，是任何其他國家也會採取的標準措施。

《赫芬郵報》最後指出，目前一些國家對於疫情的恐慌性炒作，已經引起了種族主義，以至於這些國家的政府不得不呼籲冷靜。Tom Cotton散布虛假信息和恐慌情緒，會給疫情防治帶來危險的影響。

(中時電子報)