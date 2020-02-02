周一(3日)清晨輻射冷卻影響，西半部局部地區仍有11度左右氣溫發生的機率，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象局在臉書上PO出一張圖，提醒未來一週天氣就是，「北部會隨著東北風的強弱呈現周一暖、周二周三轉涼、周四周五回暖的狀況」。南部則是晴到多雲的天氣。

氣象局表示，周一清晨輻射冷卻影響，氣溫還是偏冷，尤其西半部空曠、近山區的平地仍然會有11度左右的低溫，到了白天高溫可以來到24度左右。

周二又有新一波冷空氣加鋒面報到，北部地區水氣增加。周二、周三（4、5日）東北季風增強，天氣轉陰並有短暫雨，直到禮拜四東北季風減弱後，才又轉回多雲到晴的天氣，不過，周六(元宵節8日)東北風又增強，再度轉為陰天有短暫雨的天氣。

中南部天氣雖然北部天氣變來變去，不過中南部還是一貫的維持冬天單調的天氣型態，未來一整個禮拜都是晴到多雲的天氣。氣象局提醒，中南部白天氣溫溫暖、清晨偏涼，日夜溫差比較大，穿著方面要注意一下。另外，4日清晨會有局部霧發生，在低能見度中行車要留意。

東半部未來一周天氣則為雲多偶有短暫雨，東半部因為是東北風的迎風面，雖然不是整天都在下雨，但多少會有些短暫雨出現，5日東北風偏強帶來的水氣多，東北部地區可能會有較大雨勢發生。溫度方面，因雲量偏多，白天氣溫比西半部再低一些，其中週二週三、週六因為東北風強一些，天氣較涼。

(中時電子報)