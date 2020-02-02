大陸近期透過限縮簽證核發手段，報復我非洲友邦史瓦帝尼王國與我國維持邦交，史國政府再度重申雖面對中國壓力，但仍堅定支持深化臺史邦誼。 外交部發言人歐江安今天表示，對於中國政府赤裸裸以政治手段粗暴干預他國的經濟活動，外交部予以嚴厲譴責與唾棄。

大陸對我邦交國採取的手段，歐江安表示，我駐史國大使館已充分掌握相關情資，並與史國總理及外長等高層保持密切聯繫，多次深入交換意見。對於史瓦帝尼無畏中國無理打壓，堅定維護兩國外交關係，中華民國臺灣政府表達由衷謝忱與最高敬意。

她說，長期以來，中國政府不斷以商逼政，企圖誘拉史國外交轉向，惟未能得逞。此次中方更變本加厲，歧視性限縮史國人民申請赴中國簽證，並從中作梗史國進出口貿易，影響史國民生需求。

此不但嚴重違反人員自由交流及貨物流通的國際貿易規則，更凸顯一個超級強權為了達到施壓臺灣的政治目的，不惜對一個非洲友邦的普通企業人士橫蠻施加不當壓力。外交部對中國在國際間的霸凌行徑予以強烈譴責，並將力挺史國捍衛國家尊嚴。

史瓦帝尼是我國在非洲唯一的邦交國。中國曾多次公開喊話，盼史國出席「中非合作論壇」。在史國政府明白表達不出席上述論壇及堅決維護與我國邦誼後，中國立即宣布限縮史國簽證等系列報復措施。

歐江安指出，中國政權醜陋的本質及卑劣的打壓手段令人不齒，也註定遭到國際輿論的撻伐。例如，史國當地主流媒體「史瓦帝尼時報」的社論提及，「中非合作論壇」雖提供鉅額貸款挹注大型建設計畫，但是許多非洲國家，如馬拉威及辛巴威等，也因此陷入中國的「債務陷阱」，因此呼籲史國政府必須高度警覺中國華而不實的承諾。

她說，臺史邦交已超過半世紀，邦誼穩固友好。自建交以來，雙邊關係日益緊密，我國配合史國國家發展及人民需求 ，進行多領域進行技術轉移及能力建構，兩國在醫衛、農業、教育、經貿等領域已奠定堅實的合作基礎，嘉惠史國人民。我國將持續秉持互惠互利的精神，持續深化臺史兩國在各項領域的友好合作關係。

(中時 )