武漢肺炎疫情持續延燒，印尼1日派出專機赴武漢載回僑民，飛行任務由巴澤航空（Batik Air）負責，該架班機於2日上午抵達巴淡（Batam），乘客須下機換乘另一架飛機，所有醫護人員全副武裝，身穿黃色防護衣對著走下來的乘客噴灑消毒液，場面十分壯觀。

綜合外媒報導，巴澤航空派出一架商用飛機到武漢接回印尼人民，該班機於2日早上8點45分抵達巴淡的韓那丁機場（Hang

Nadim Airport），機上共載有238名印尼人，由5名外交官員陪同，下機轉移到3架空軍飛機上，隨後被送往納土納群島（Natuna Island）進行隔離。

從新聞畫面中可以看到，停機坪上站有一排身穿黃色防護衣的醫療人員，他們的手裡拿著綠色噴槍，朝著從機上走下來的乘客噴灑消毒劑，每位乘客至少須經過3次消毒洗禮，以防止病毒散播的可能。據悉，這項流程是按照世界衛生組織所訂下的標準程序進行。

從印尼媒體的報導指出，這些從武漢歸來的人民將會被載往納土納群島的Raden

Sadjad機場，該處採用嚴格的安全措施，並且已經關閉，完全隔離大眾；印尼政府表示，所有撤離人員都須在島上接受為期14天的隔離檢查，以確保他們沒有遭受新型冠狀病毒感染。

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(中時電子報)