針對總統蔡英文論文門事件，網路節目主持人彭文正質疑說，從英國倫敦大學6頁的內部調查報告，透露了6個字，就是「我根本沒調查」。

彭文正在《政經關不了》節目中表示，教育部2006年及2007年各編列6千多萬預算，捐贈國際講座、文化等活動，裡面赫然出現LSE台灣研究計畫。但是不知道台灣研究計畫占6千多萬中的多少錢，懷疑他們是用包裹方式，來偷渡這筆預算。這筆預算跟前LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏48萬英鎊有甚麼關係，問了30次，教育部仍沒答案，總統府一句話也沒說，這其中必有鬼。

彭文正透露，他手上有份獨家文件，是英國倫敦大學的內部調查報告，內容透露了6個字，那就是「我根本沒調查」。第一個，我根本不需要調查，我只要看檔案就知道，假的、沒有，一看就知道沒有，不需要調查。最簡單的解決方法就是，校長寫一封信，最簡單的事情就解決了；第二就是調查以後，結果說不出口。說不出口有兩個原因，其中一個原因就是，內部有人勾結到某個程度，讓這個案子有點騎虎難下，另一個原因就是，這不關我的事，她沒拿到學位是她的事，我不證實、不承認、不否認、不說明、沒有責任等四不一沒有，這是公關危機的烏龜哲學，當作沒發生，不理你。

(中時電子報)