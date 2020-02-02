武漢肺炎帶來口罩荒，政府先祭出徵購令、限購令，希望大家都能買到，但口罩依然是剛到貨就被搶購完畢，中央流行疫情指揮中心今天坦言實施實名制是可能的解決方式，細節還在研議中。

武漢肺炎疫情引發的口罩荒，中央流行疫情指揮中心1月底宣布全數徵購國內口罩，每天約400萬片，每日釋出約260萬片到各大超商、藥局、藥妝店供應民生購買，每人每日限購3片，但口罩仍是一到貨就被搶購一空。

中央流行疫情指揮中心應變監測官莊人祥今天受訪時表示，剛好春節期間口罩工廠休息，才會導致缺貨，認為只是假性需求，春節過後口罩工廠已陸續復工，希望下周能持續補貨、恢復正常供應。

而即將迎來開學季，許多兒童口罩仍是一片難求，今天有公民提案通過，建議行政院統一購買兒童口罩，在適當時間配送到學校每一位學生手上。

指揮中心指揮官陳時中說，目前國內兒童口罩每日產量約30萬片，但經瞭解才發現，同一條口罩產線每天僅能生產2萬多片兒童口罩，若生產成人口罩可生產多達15萬片，差距很大，因此暫不考慮提高兒童口罩產量，兒童口罩產線產能比成人口罩來得低。他強調，原則上希望生病、身體不適的孩童在家休息，至於整體兒童口罩如何配置，教育部、經濟部還在討論。

有媒體詢問，指揮中心是否考慮仿效新加坡採登記者身分證統一配送，或以口罩券等方式發送。莊人祥表示，近期已多次開會瞭解各國作法，認為實名制是可能的解決方式之一，細節正在研議當中。

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(中時電子報)