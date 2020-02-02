大陸確定2月3日正常開市，但在3日晚上起暫停期貨夜盤交易。而2日晚大陸證監會再發通知，要求3日起暫停融券賣出業務。

21世紀經濟報導指出，證監會已經在2日晚間對多家券商下發通知，要求2020年2月3日起暫停融券賣出業務。

(工商 )