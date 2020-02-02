大陸連夜喊停融券賣出業務 23:302020/02/02 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2日晚大陸證監會再發通知，要求3日起暫停融券賣出業務。 (示意圖／中新社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸確定2月3日正常開市，但在3日晚上起暫停期貨夜盤交易。而2日晚大陸證監會再發通知，要求3日起暫停融券賣出業務。 21世紀經濟報導指出，證監會已經在2日晚間對多家券商下發通知，要求2020年2月3日起暫停融券賣出業務。 (工商 ) #陸股 #融券 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股明開市剉咧等？國安基金不排除進場救援 18:082020/01/29 財經 《金融》上證跌破3000點，陸股2倍ETF災情慘 11:082020/01/30 財經 富蘭克林華美投信：關注疫情發展 陸股逢低分批配置 13:072020/01/30 財經 陸港觀盤－陸股短期下修難免 逢低布局 04:092020/01/31 全球財經 《台北股市》台股回穩？林世彬：陸股為指標 15:402020/01/31 財經 全球疫情蔓延 台股消化利空 21:592020/01/31 財經 陸股恐大跌 台股停看聽 04:092020/02/01 財經要聞 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 11:452020/02/01 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 00:032020/02/02 財經 陸股明開市 人行發聲維穩 04:092020/02/02 財經要聞 財經熱門新聞 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股恐慘崩！台股暴跌700點後 明天能逃過？ - 財經 陸股明恐暴跌 急了！人行狂砸5兆救市 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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