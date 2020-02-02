教育部今天宣布高中以下學校延後開學，台大電機系教授葉丙成繼與香港合作夥伴因應停課的免費線上學科題庫獲得逾300間中小學申請使用，晚間也宣布其所創立的PaGamO將從2月11日起為台灣中小學推出「PaGamO停課不停學-特別任務」，讓台灣的孩子停課期間仍有充實的學習，全力支持全台的老師、家長，讓孩子免費得到最好的學習服務。

目前教育部針對高中以下學校宣布「延長寒假，縮短暑假」，由2月11日延到2月25日開學，讓暑假縮短，7月15日才開始放暑假。

葉丙成在臉書上公開表示，為了因應教育部宣布台灣中小學延後開學二週，讓孩子停課不停學，PaGamO 自 2月11日開始，每天在 PaGamO 平台都推出新的任務，讓孩子練習各年級學科知識題，以及與國泰、白鷺鷥、玉山銀行等基金會合作設計的反毒知識、台灣文化、音樂藝術、理財知識、反霸凌等相關知識題。

同時因應108課綱所需要的閱讀素養，也會在停課期間讓全台灣中小學孩子，能在家練習養成閱讀理解能力。

消息一公布約兩個小時，已有超過845次分享。台灣大學公衛學院院長詹長權率先留言說，「過年期間『防疫需要線上教學』的討論，果然成真！加油！」

陸續還有臉友、網友表示已分享到小孩的班群，收到家長們感謝之意。還有人說「危機就是轉機，現在正是推動遠距教學的最佳時刻、「以前SARS時，好像就鼓勵遠距離學習，只是那時網路資源沒像現在這麼豐富，上課人多時畫面就會卡卡的或斷訊」，「期盼台灣的教育思維能藉此危機化為轉機，“他學”化為“自學”！」

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(中時電子報)