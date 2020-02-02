2019新型冠狀病毒疫情不斷擴散，多國安排包機撤僑，但究竟要撤到哪裡、費用由誰負擔，引發諸多爭議。日本計畫向搭乘包機從武漢撤離的國民收取8萬日圓（約台幣22407元）；澳洲政府原也打算向撤離的僑民收取1000澳幣（約台幣20319元），但因惹來太多非議，最後被迫取消。

日本自上月29日開始從武漢撤僑，連續3天共撤回565位日本公民，其中6人確診感染，31日還有1名負責撤僑業務的日本官員輕生。日經新聞網報導，政府計畫向乘坐包機的每位國民收取8萬日元，相當於武漢直飛東京的單程經濟艙票價。

日本政府主張，這次撤僑並非因內戰等狀況，有些國家也讓僑民自費撤離。不過，自民黨幹事長二階俊博強調，「突發災難，當然要傾國家之力應對，而非讓個人承擔。」

在野火、疫情持續蔓延之際，澳洲政府也再度成為眾矢之的。總理莫里森日前稱，該國2006年和2011年分別自黎巴嫩及埃及撤僑，當時也有收取相關費用。內政部長達頓2日接受媒體訪問時還指，政府收回包機成本是「常識」，若不是政府包機，多數人還可能付出更高的機票費用。

此外，澳洲政府宣布，從武漢返國者必須在距離澳洲本土2600公里的聖誕島隔離14天，因該島曾是流放罪犯、隔離精神病患、收容難民之處，引起歧視爭議。1名原本住在雪梨的澳籍劉姓女子向媒體抱怨，「我們又不是囚犯，為何把我們關在這裡，而不是醫療場所？」

對此達頓則解釋：「我無法在雪梨、墨爾本或布里斯本空出1家醫院、專門安置上百人，聖誕島正是為這種特別情況打造的」。

據報導，南韓也要求從武漢搭乘包機返國的僑民每人負擔30萬韓元（約台幣7615元），美國預計也將收取高於正常機票的費用。

(中時 )