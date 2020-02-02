中國大陸新型冠狀病毒確診病例截至2月1日午夜已達1萬4380例，累計死亡病例304例。大陸新華社記者肖思思、王攀特別訪問大陸醫學專家鐘南山院士，他提出幾點建議和呼籲。

根據報導，鐘南山指出，新型冠狀病毒，通過空氣中的飛沫進行傳播。空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻密的地方，都是高危地區。人傳人有潛伏期，可能是3到7天，一般不超過14天，他強調大家盡量減少出行。

鐘南山分析，以下是病毒傳播高危險地點：

一，最高危險地點：電梯間！

電梯間是常常經過的地方，但是大家都沒有想到，這裡竟然是病毒傳播的高危地點！也不要迷信電梯間那些「此處已消毒」的紙條。只有一定濃度的酒精可以溶解冠狀病毒外膜，而酒精容易揮發，除非每小時都安排專人對電梯間進行酒精消毒才有效。

而且在電梯間裡，如果剛剛有人咳嗽或打了噴嚏後離開，你以為走進了空無一人的電梯間，其實全是細菌！

所以：

1 搭乘電梯一定要戴口罩。

2 有條件的單位一定要頻繁為電梯間消毒。特別是按鈕區。

二、高危險地點：餐廳

建議：

1.坐下吃飯才脫口罩。

2.避免面對面就餐，避免就餐說話。

3.避免扎堆就餐。

三、高危險地點：辦公室

建議：

1.佩戴口罩，談話保持適度距離。

2.隨時保持良好通風。

3.對門把手，鍵盤鼠標，桌面進行酒精消毒。

鍾南山也呼籲，一定要做到：勤洗手！勤洗手！勤洗手！

1.到辦公室，第一時間洗手

2.吃東西前，先洗手

3.到過電梯間，飯堂高危區的，回來洗手

4.外出回來，馬上洗手

5.要接觸自己面部，特別是鼻孔與眼睛前，先洗手。

另外，也要科學的酒精消毒。像香水那樣灑在自己身上是沒有意義的，關鍵是對我們手部會接觸到的部位與物件進行消毒。如手機，門把手，電梯按鈕，鼠標鍵盤，自行車把手，工作證，文具，椅子等，各位看自己實際情況，進行甄別與重點消毒。酒精要噴灑覆蓋物件，自然晾乾即可，不用擦拭。

鐘南山強調，還是那句話，公共衛生事件，包括過去的鼠疫、流感，伊波拉病毒也是這樣，都是不注意互相傳染的問題。現在各地啟動一級響應，目的就是減少互相感染的機會。所以大家在工作場合、出外都戴口罩，盡量減少傳染的機會，這些都是非常有效的措施。

(中時電子報)