戲劇男神李國毅近期春節撥出時間陪家人過年，讓自己好好放個假來準備投入下一部作品。日前他也受連續代言三年的台灣在地洗護髮品牌邀請，示範如何保養頭皮與介紹流行香氛的最新味道，李國毅透露平日的最常用的甜橙、薰衣草與茶樹三款精油，也用這三種味道打造出該品牌的新平衡舒緩頭皮前導精油，讓男神最愛的味道陪你一起入眠。

李國毅最常用的三種香味，有甜橙、薰衣草與茶樹。（圖／Is Lounge 嗜．香氛提供）

品牌公關表示，除了李國毅最常使用的三款精油之外，還添加了萊姆精油、薄荷精油、山茶花油與荷荷巴油，洗髮前塗抹於頭皮稍加按摩3~5分鐘之後，再依一般清潔程序洗頭，達到鎖水保濕、放鬆頭皮，抒緩換季頭皮困擾。

李國毅最常使用的三款精油之外，還添加了萊姆精油、薄荷精油、山茶花油與荷荷巴油。（圖／Is Lounge 嗜．香氛提供）

頭皮與臉部是同一張皮膚，臉部保養的同時，也要照顧頭皮的彈性與健康，就不容易因為頭皮鬆弛而造成額頭紋路的困擾。品牌總監高名誼表示：「使用添加薰衣草精油的按摩之後，放鬆與調理頭皮，就不會覺得頭昏腦脹，洗完頭髮吹乾之後就會發現比平常更好睡！」。生活壓力與作息的影響下，有時候頭皮會有搔癢、脫屑的困擾，若使陪你入眠頭皮前導精油的保濕與調理，也會達到抒緩。

(中時電子報)