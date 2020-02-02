大陸國寶級歌手韓紅向來熱衷公益，這次爆發武漢肺炎，她也以身作則，號召大家伸出援手，不只親自到湖北捐物資，還把自己所有財產用來做公益，成了「最窮女歌手」，幫忙抗疫近日卻病倒，令人心疼，而通靈大師江嘉葉就透露她運好，未來必有更多財富。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

江嘉葉表示，韓紅年幼時辛苦過日，步入中年日子漸漸富裕，但節省慣了的她，不會因為經濟條件好就揮霍，依然保持節儉過日，這些由她臉部氣場即可看出。

韓紅臉頰豐滿有力，意志堅強，有毅力，耳朵堅硬有力，耳垂氣稍弱，小時辛苦節儉，鼻頭有肉， 中年運強，顴骨有力，必能闖出一番事業，眼神有力，看似精明，但帶柔氣，心地善良，只要有能力，一定會大力助人。

而韓紅最漂亮的是下巴圓潤有氣，雙下顎豐滿氣強，將來必是富婆，老運很強，即便目前是「最窮女歌手」，大家也不用擔心她。明年2021年，她又有一波強運，紅遍華人世界，她平時樂善好施，感動老天，會賜予她更多的福報，更多的財富。

(中時電子報)