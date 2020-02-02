自1月23日農曆新年以來，上海和深圳的證券交易所因年假而關閉，由於冠狀病毒已對全球經濟造成明顯影響，處於風暴中心的中國大陸恐怕不可能迴避， CNN預測明天開盤的大陸股市可能面臨巨大的拋售。

瑞銀（UBS）投資銀行新興市場策略的全球負責人巴維亞（Bhanu Baweja）表示：「鑑於國際金融市場的連動性，如果明天大陸股市在開盤時沒有大幅下跌，我會感到非常驚訝。」

上週，有四個交易日的韓國綜合股價指數Kospi下跌了5.7％，開張三天的香港恆生跌5.9％。週五，道瓊斯指數下跌了600多點，跌幅為2.1％，是自去年8月份以來，單日的最大跌幅。

隨著冠狀病毒繼續在中國大陸與其他地區的蔓延，已經造成至少305人死亡，超過14,300人感染，最明顯的物流、航運、人員往返都受到影響，因此對全球經濟的打擊也日益加劇。

巴維亞說，目前北京當局正努力做兩事，一是遏制該病毒的影響，另一是防止任何擴散式恐慌，北京表示一旦危機得到遏制，他們將在以政府力量支持經濟。但是這麼做也有風險。

他說：「一旦穩定了危機本身，那便是考慮復甦的時候。想一想：如果現在為武漢寫一張財政支票，誰來付那筆錢？」

大陸許多企業仍處於關閉狀態，例如，騰訊 （TCEHY）已告知旗下大約54,000名員工，將把假期延長至2月9日，因此第一季度的收入幾乎肯定會受到打擊，股票很難不下跌。

(中時電子報)