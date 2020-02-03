汶萊在哪裡？很多人不知道，致理科大12位學生在該校教務長林國榮帶領下，赴東協國家汶萊的3家台商企業進行4個月實習，我駐汶萊代表李憲章表示，期許同學把握難得機會，以開放、包容的態度，融入汶萊風土民情，體驗回教文化，學習職場人際互動，為自己的成長過程，留下珍貴回憶。

致理科技大學教務長兼商貿外語學院院長林國榮在2月1日率領該校老師及來汶實習的12名學生，至我駐汶萊代表處，拜會李憲章。

這12位學生分成3組，各4位，分赴台商會會長莊錫山、名譽會長連國勳，及台商會理事柯勝倫的企業實習4個月。李憲章表示，莊錫山在汶萊發展有機藍蝦養殖，產值僅次於汶萊的石油與天然氣，深受汶萊政府重視，是汶萊最成功的外人直接投資典範。

連國勳在汶萊經營百貨、柯勝倫則生產學名藥、保健食品，李憲章說，均是成功的台商，致理科大同學能來汶實習，對東南亞的經濟與文化，應有深刻體認，在實習過程中，能與不同族裔的員工進行跨文化交流，是很難得的人生體驗。

李憲章說，代表處積極對汶萊推介台灣的高等教育，但汶萊不承認我高等教育學歷，在此障礙未排除前，先推動兩國大學生工讀實習、技職教育交流、兩國（高中以上）校際學生交流、暑期生活體驗營、鼓勵台灣公私立大學來汶宣導招生較為可行，目前已有國內大學教授至汶萊為華校老師舉辦示範課程講座，導入與國際產業對接的課程內容及新教學法，如多媒體、動畫、大數據、雲端及區塊鏈等，亦有助汶萊學生，尤其是馬來人，瞭解我優質高教環境，對穆斯林友善的環境，以吸引汶萊學生赴台旅遊觀光、遊學或就學。

(工商 )