新科立委報到，不料在立法院長和副院長投票時，國民黨立委被質疑投錯票，因國民黨團有38席，但推出的院長人選賴士葆卻僅獲36票。連資深媒體人趙少康也看不下去說：實在有夠糊塗！

媒體人鄭麗文在政論節目《TVBS戰情室》指出，國民黨立委並不是跑票，而是投錯了。因國民黨38票，36票投出來了，卻有兩票投錯。因選票很大張，可能那人找了半天，竟投到新科民進黨立委賴品妤，因為賴品妤的名字剛好在賴士葆的下方，所以應是投錯了。

鄭麗文說，還有一張也是明顯投錯，這人投給賴士葆和楊瓊瓔，楊瓊瓔是副院長候選人，那人可能是看到楊瓊瓔就投下去，發現錯了，應該要投賴士葆，然後再投一個，就變成廢票了，所以應該也是投錯，也很明顯，投錯的是國民黨籍立委。

趙少康忍不住笑說，他實在很難理解，立法委員是要替國家審預算、審法案的，一張選票可以投賴士葆、又投楊瓊瓔，院長、副院長都在這裡，全世界有這種投法嗎？也許是蓋錯地方，要投賴士葆卻蓋成賴品妤，實在有夠糊塗！也看一下嘛，沒長眼睛啊。

(中時電子報)