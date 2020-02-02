武漢肺炎疫情持續延燒，美國約翰霍普金斯大學最新疫情預測，指出除了中國大陸以外，台灣會是風險第二高的國家。台大小兒感染科醫師李秉穎卻認為，不會。

李秉穎在政論節目《新聞面對面》中表示，台灣不會是第二慘的國家。因為當年SARS結束後，台灣都有做過檢討。而且我們急診都會有一個SOP，只要大家遵守那個SOP，啟動發燒篩檢，就沒問題了。而且台灣現在負壓隔離病房都夠，並不會像SARS期間不夠用。

李秉穎指出，武漢目前是一團亂，這些病人全部擠到醫院裡去看診，這會造成人傳人的危險性增加，染病機率就會增加。以當時的和平醫院來說，篩檢出來，疑似的和確診的，就要全部分開隔離出來，也就是設一個特別通道，而且要在外面有一個發燒篩檢站。

武漢封城，對阻絕疫情是不是有效？李秉穎認為，若是一開始發現時，可能有效；但如果是500萬人都跑出去的話，那效果就不大了。而且因為現在我們的時空跟以前不一樣，以前是交通不方便，你封一個村，就結束了，但現在飛機只要10幾個鐘頭，就到另外一個地方去了，所以傳染的速度其實很快，也證實這一次，跟我們的交通愈來愈發達有關係。

(中時電子報)