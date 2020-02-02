2020總統大選，總統蔡英文以817萬高票連任及立委席次過半，繼續完全執政。不少人開始擔心民進黨未來將長期執政，港媒卻認為，民進黨缺乏處理兩岸關係的能力，是執政面臨的最大挑戰。

香港媒體《中評社》分析指出，民進黨有逐漸像日本自民黨化及一黨獨大的可能性，有些人因此推估民進黨可能會長期執政。但是民進黨缺乏處理兩岸關係的能力，是它面臨的最大挑戰，也成了是否長期執政的關鍵重要因素。兩岸各種關係如此密切，大陸市場對台灣的經濟發展和社會穩定的影響很大，很難想像台灣民眾會長期容忍兩岸關係的持續緊張，以及隨時可能觸法的恐懼。

至於國民黨此次大敗，是否會從此一蹶不振？還有待觀察，或許會有其他政治勢力崛起。正如2016年大勝的民進黨，2018年卻以大敗收場，而一年後又以大勝結局，幾年之內變化之大，出乎許多人預料。

(中時電子報)