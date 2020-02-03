口罩荒持續蔓延，經濟部統一徵購量2日僅及156萬片，不及400萬統一徵購目標的一半，經濟部臉書2日晚間近11時指出，囿於許多口罩製造商員工周末兩天需要陸續休假，昨天跟今天晚上之後，抵達超商、藥局通路的口罩數量，將會比較少。

經濟部分析，這兩天徵購到的口罩分配為，2月1日物流到工廠收到267萬片口罩，其中72萬片供指揮中心防疫使用，195萬片提供超商與藥局等通路販售。2月2日物流到工廠收到156萬片口罩，加上日前到貨晚而來不及出貨的33萬片，共有189萬片口罩。其中58萬片供指揮中心防疫使用，131萬片提供超商與藥局等通路販售。

經濟部指出，目前已有不少製造商，採取全天候輪班生產的方式製造口罩，但還有一些廠商需要協助。有關後續加班的人力缺口，以及全天候輪班生產所需的新增人力，國防部將協助動員後備軍人幫忙。

(中時 )