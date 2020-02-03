副總統當選人賴清德2日晚間低調起啟赴美，先至紐約，再參加於華府舉行的全美早餐會，這是台美斷交後，我訪美的最高層級官員，堪稱台美關係的一大突破。

美國在2018年雖然通過《台灣旅行法》，鼓勵台美官方來往，但是台北與華府之間並未立即派出部長級以上官員互訪。在2020大選一役，華府多次對蔡政府表達善意，在蔡英文總統連任成功後，其副手賴清德獲邀訪美，再次顯示對民進黨政府的支持。

賴清德一行人2日晚間6時25分抵達桃園機場第2航廈，下車後由外交部、桃園機場公司、航警局等單位主管陪同下，由國安人員引導經由公務門進入機場管制區。賴清德先前往長榮航空貴賓室稍作休息，等候搭乘晚間7時30分的班機前往紐約。他在登機前向媒體揮手致，並沒有特別發表任何談話。

據指出，賴清德是在卸下行政院長後受邀前往，即使在1月11日當選為副總統後，主辦單位仍然表示歡迎，美方對賴清德的友善與歡迎，已超越以往層級。

陳水扁在贏得2000年總統大選後，亦曾表達赴美訪問之意，但未能成行。

馬英九、蕭萬長在2008年總統大選勝出後，副總統當選人蕭萬長在4月出席博鰲論壇時，曾會晤美國前國務卿鮑爾、前副國務卿佐立克，當時佐立克是世界銀行總裁。在此之後，亦曾傳出在520就職前，蕭萬長可能訪美，但未成行。

至2012年，馬英九、吳敦義勝出後，吳敦義至博鰲論壇，亦與相當層級的美國官員會面，當時亦傳出吳敦義獲得位於加州史丹佛大學的胡佛研究所之邀，可望訪美，但仍未成行。

賴清德在大選獲勝後，能赴華府舉行的全美早餐會，並會晤僑社，這是台美關係歷年來的重大突破。

(工商 )