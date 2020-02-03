女友願意幫自己「口愛（口交）」，對大多數男生而言，應該都是求之不得的福利。只不過，除了愛愛時口交，包括吃飯、洗澡、單獨相處時，女友都愛「來上一口」，這就有點怪了。一名男大生的女友就有這特殊「癖好」，他忍不住將她灌醉後追問原因，結果竟得知了一個「驚天秘密」。

一名政大男大生在Dcard發表《女友常幫我口交的秘密(心情複雜)》一文，他表示與女友交往3年多，對方常幫他口交。

男大生說，做愛時就不提了，洗澡的時候、在家吃飯的時候(她食量很小一下就吃完了，就吃我的雞雞)、我幫她收衣服的時候，偶爾小旅行只剩我們兩人單獨相處的時候…，女友都愛幫他「口愛」。

男大生曾問過女友這個問題，但她都不願意回答，讓他決心找出答案。某次女友生日，男大生精心準備，還買了她愛的調酒，當女友黃湯下肚後，他再度提出關鍵問題：寶貝為什麼這麼喜歡吸我的GG呢？

帶著醉意的女友回答：「因為你平常很小啊，所以我想幫你變大」。

這答案讓男大生哭笑不得，更笑翻上萬網友，回應踴躍：「原本以為是炫耀文想檢舉你。現在我只想拍拍你肩膀」、「還好你沒問為什麼覺得你很小 女友：跟我前幾個男友比都小」、「這是個悲傷的故事...可是我覺得好好笑」、「她好努力欸 而不是直接換男友」、「這個女友給我來十個」。

(中時電子報)