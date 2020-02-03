武漢肺炎疫情持續蔓延，更引起台灣社會爆發搶口罩、搶酒精與乾洗手等用品，現在更是一罩難求。近日，有醫院第一線人員表示，遇到一名大媽抱怨口罩買不到「是不是都被醫院囤貨了」，他聽了決定PO網爆工作內幕，大吐辛酸。

原PO在「爆怨公社」發文表示，身為醫院第一線人員，雖然不護理人員，但他是最直接接觸病人的員工。他爆說，過年期間急診很忙，而他們要去支援。他表示，過年期間很多人買不到口罩，很慶倖我們醫院裡有提供口罩給他們使用。

沒想到當他支援急診時，意外聽見一名疑似搶不到口罩的大媽正在飆罵，質疑為何他們都有口罩可以戴？原PO說大媽的口氣超差，甚至還質疑「(口罩)是不是都被醫院囤貨了？」

原PO說自己當下聽了，只能在心中抱怨:「如果可以連休14天，我也想把口罩讓給她，讓她知道戴N95進隔離房消毒45分鐘到一個小時是什麽心情」。他描述說自己工作一個小時，就會滿身大汗，要換套工作服才能繼續服務病人，花時間換工作服甚至還被同事質疑「是不是去摸魚」，讓他感到相當無奈。

貼文曝光後，讓萬名網友看了紛紛讚給予鼓勵，許多人心疼回應，「辛苦你們了，就是有一堆白目人」、「大媽病毒入侵腦袋」、「醫護加油」、「謝謝所有醫護人員無私付出，辛苦了」、「辛苦了，不過該開罵時還是就罵吧，不罵她，她還以為她說對了」、「拜託，醫療相關人員如果倒下，看誰來救那些鯛民」。

原PO發文內容。(圖/摘自爆怨公社)

(中時電子報)