2019新型冠狀病毒疫情蔓延全球之際，白宮國家安全顧問歐布萊恩今天說，中國因應武漢肺炎疫情已經比他們過去的危機處理還要更透明，但北京當局至今仍未接受美國提供的協助。

歐布萊恩（Robert O'Brien）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問說：「目前為止，中國人肯定比他們在過去的危機更透明化。我們對此表示讚賞。」

但北京當局依然沒有回應美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）和美方其他衛生專業人士提供協助的意願。

歐布萊恩指出：「我們還沒有收到中國對於這些協助的回應，但我們準備繼續跟他們合作。」

他還提到：「我們擁有豐富的專業知識。這是全球性的問題。如果可以的話，我們希望幫助中國同行，我們已經表達協助的意願，我們將看看他們是否接受。」

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情已蔓延全球20多國，但大多數病例都在中國。目前中國確診病例已有1萬4000多例，還有超過300人喪命。

(中央社)