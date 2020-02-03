滯陸台人將包機回台 當地台辦：傳最快明後天

滯留大陸武漢的4百多名國人返台後將進行隔離觀察，台北市長柯文哲2日爆料台北市隔離地點，不但有違法爭議，也引起反彈。陽明山文化大學學生會深夜緊急發布聲明，表達強烈關切，盼指揮中心與北市府審慎評估安置地點，以免引起恐慌。

針對柯文哲失言，陽明山文化大學學生會深夜發聲明關切，除強烈呼籲中央疫情指揮中心及臺北市政府應審慎評估安置地點一事，也呼籲柯文哲應與中央疫情指揮中心整合疫情防疫報告再行公告，不要因不當發言造成學校師生及國人同胞的恐慌。

有關文化大學是否延後開學，學生會呼籲校方基於保障師生的健康權益，應當於陸生自主隔離期滿後再開學；同時，也希望校方能盡快將包含：是否於各樓館門口設置酒精消毒液、提供口罩給全校師生或是於校內進行消毒等防疫措施，盡快公告。

針對縣市首長對外公佈隔離地點，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，任何人不得擅自公布，否則將視情節輕重，依傳染病防治法處置。

疫情中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，隔離地點一旦被曝光，不排除直接換地點，以免造成不必要的恐慌。

(中時電子報)