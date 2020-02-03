精選《中國時報》不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

●寒假延2周 高中以下2月25日開學！

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布，高中以下學校開學日延後2周至2月25日，暑假則縮短2周至7月15日才開始。這是我教育史上首次寒暑假「平行挪移」。

●解一罩難求 擬記名制購買

政府統一徵購口罩要讓大家都買得到，市場上卻一罩難求，新北市長侯友宜親跑超商後表示「市長都買不到，你說市民買得到嗎？」建議中央可思考用身分證或健保卡來領取口罩。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥昨表示，為讓民眾人人都有口罩，目前考慮朝向記名制購買，辦法將盡快出爐。

●疫情重擊 觀光業月中掀裁員潮

疫情重擊觀光產業，除先前傳出旅行社恐倒40、50家外，旅宿業、遊覽車業也可能會有無薪假。旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，年後旅行社幾乎都在處理退團潮，業界群組近日都在討論今天退多少團、取消多少客人，預估2月15日後很可能會有一波裁員潮或放無薪假。

●溫州來台 一律居家檢疫14天

武漢肺炎疫情不斷升高，中央流行疫情指揮中心再度擴大邊境檢疫，除了昨天開始將廣東省列為二級流行地區，今天再新增浙江省溫州市，自浙江省溫州市入境者一律居家檢疫14天，居住在浙江省的陸人則禁止入境。指揮中心估計，目前平均每周有7個直航航班，約170溫州市人入境。

●台股利空匯聚 融資追繳令箭在弦上

美股1月31日晚間受武漢肺炎疫情擴散、經濟成長受阻疑慮等因素侵襲，四大指數全線重挫。台股期貨夜盤同步大跌1.99％，再加上陸股A50指數期貨於大陸封關期間慘跌7.5％，開紅盤補跌壓力大，三股利空齊聚，台股面臨融資追繳令箭在弦上！

●脫歐後自貿談判 強森態度強硬

英國在1月31日如願脫歐，不過才剛與歐盟和平分手，雙方就開始鬧彆扭。英國首相強森日前稱，打算在未來3年，與各國達成可涵蓋8成英國貿易的自貿易協定；但德國總理梅克爾日前已預言，雙邊談判不會太順利。強森將於3日發表演說，料將對貿易談判採強硬姿態，不會讓歐盟說了算。

(中時電子報)