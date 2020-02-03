大陸四川成都市 發生規模5.1地震 08:182020/02/03 工商 工商時報數位編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （圖／摘自中國地震台網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（3）日凌晨零時5分，根據中國地震台網測定，大陸四川成都市發生芮氏規模5.1地震，震央位青白江區，震源深度21公里，為極淺層地震，目前未傳出傷亡。 (工商 ) #大陸四川 #地震 #大陸 #成都 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎黑天鵝 猛啄大陸經濟 04:092020/01/30 焦點新聞 2020武漢風暴》不能搭撤僑專機 陸女被迫和英丈夫分開 16:082020/01/30 國際 大陸防疫之外的三大考驗 04:102020/01/31 時論廣場 感動！土耳其救難隊貼中華民國國旗 中文感謝台灣朋友 11:112020/01/31 國際 宜蘭14：09規模4.2地震 最大震度2級 14:212020/01/31 生活 對陸依賴深 疫情衝擊全球經濟 04:092020/02/01 焦點新聞 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 62國對陸公民實施入境管制 08:442020/02/01 兩岸 沒劇追了！大陸影視劇拍攝全面停工 17:532020/02/01 娛樂 在陸一年超過90天 注意稅務風險 04:092020/02/02 焦點新聞 兩岸熱門新聞 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 大陸四川成都市 發生規模5.1地震 - 兩岸 - 工商 工會投票通過 港醫護今罷工 - 焦點新聞 - 旺報 網傳武漢火葬場24小時營運 高大成估「死亡約2千人」：怕燒不完 - 兩岸 千古一帝傳奇世代──呂不韋與嬴氏皇族 無血緣關係（三） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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