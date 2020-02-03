今天是美式足球超級盃的日子，不過美國網友更熱烈慶祝的是，這一天是900年難得一見的回文日，日期寫成02022020，數字好像照鏡子、左右對稱，正著看、倒著看都一樣。

英國廣播公司（BBC）新聞網指出，「全世界熱愛研究數字的阿宅（geeks）都在慶祝這一天」，大部分的人這一生只有這一次遇得到。

無論是美國月、日、年的日期寫法，或是世界其他地方常見的日、月、年，都寫成02022020。甚至華人地區把年份寫在前面20200202同樣是罕見的回文、對稱。

美國總統川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）在推特上向761萬的追隨者貼文，「祝大家02/02/2020快樂，一生一次的回文日，讓一次發生在909年前，下一次要等到2121年12月12日。享受這神奇的一天！」

熱愛研究數字的波特蘭大學電機系教授伊南（Aziz Inan）向媒體指出，這次獨特的地方就是，無論用日月年或月日年的寫法，8位數字都算進去，全世界的這一天都是回文又對稱。

上一次出現這樣的現象是908年前，1111年的11月11日。之後還得等到2121年12月12日，才會再一次遇上完全回文日（12/12/2121）。

更奇妙的是，2020年2月2日這一天是今年的第33天，後面剩下333天。

伊南說：「我推廣這些，因為對數理教育很有意義。」透過研究數字謎語，能引發學生與大眾對數學的興趣。

(中央社)