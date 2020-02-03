法國第2架撤僑專機昨（2）日返抵法國，不過當局表示，機上250名僑民中，有約20人出現疑似武漢肺炎感染症狀，他們目前正受到檢測。該班機共載有30國公民，包含歐洲及非歐洲國民。此外，2名德國僑民返回國門後確診染病。

全球武漢疫情升溫，各國相繼出動撤僑專機接回僑民。

法新社報導，載有250僑民的第2架法國撤僑專機周日抵達法國南部伊斯特瑞（Istres）的機場，不過法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）表示，機上有20人出現疑似感染症狀，目前這20人仍留在機場停機坪上，讓軍醫進行檢測，確認他們是否感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），檢測結果預計當地時間周日稍晚出爐。

據了解，出現疑似症狀的僑民有法國人及非歐洲國民。

法國官方指出，從武漢返回的第2架包機共載有30國國民，當中多數人為歐洲公民，包含65名法國公民，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，部分僑民會待在法國隔離檢疫14天，沒有出現疑似症狀的僑民則會直接返回母國。

法國第1架撤僑專機上月31日返抵法國，機上僑民正接受隔離檢疫。法國目前一共確診6名武漢肺炎病例。

此外，德國之聲引述德國紅十字會聲明指出，1日返抵法蘭克福的德國撤僑專機，機上有2名德國僑民已經確診感染武漢肺炎病毒，讓德國確診病例數攀升至10人，目前這2名病患已住院治療。德國這架撤僑專機共載有124人，當中德國公民共有102人。

因應武漢肺炎疫情升溫，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）周日表示，已經和美國衛生當局達成共識，七大工業國集團（G7）應就武漢肺炎疫情商討統一對策。G7成員國包含加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國。

(中時電子報)