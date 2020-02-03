歌手蕭亞軒曾在2002年與港星吳彥祖合作，2人在《他和她的故事》MV裡有許多親密互動，殊不知這些互動竟然讓蕭亞軒的鮮肉男友黃皓吃醋了，日前在陸綜《吐槽大會》公開向蕭亞軒喊話：「想早點認識妳。」但黃皓話鋒一轉，接下來脫口而出的話，讓大家全笑翻了。

蕭亞軒在40歲生日當天認愛小她16歲男友黃皓，感情受外界關注，2人日前一起參加陸綜《吐槽大會》時，黃皓開場時就先說：「我的表演會很短，我怕我演得太久，一下台，她已經換了男友。」吐槽女友多年來傳過的緋聞，隨後又爆料蕭亞軒出門不愛洗頭等壞習慣。

蕭亞軒新歌男主角就是黃皓，不過在開拍之前，蕭亞軒當年和港星吳彥祖合作《他和她的故事》的MV給男友看，黃皓看完便說：「裡面吳彥祖背著她、抱著她，看完我就對Elva說『我很想早一點認識妳，這樣抱著妳、背著妳的會不會就是我。』」但黃皓接著話鋒一轉，「後來我才發現，那首歌是2002年拍的，我才7歲，背不動她。」

不過黃皓最後還是不忘真情告白，直言蕭亞軒跟一般女生一樣，會撒嬌、也會照顧人，「我們的年齡、身分、地位真的有很大的懸殊，我也猶豫過很久，後來我覺得我不能再猶豫了，畢竟要當她男友，再猶豫就超齡了，開玩笑的…我們在一起是因為我們都覺得，愛情戰勝一切！」黃皓說完後全場歡聲雷動。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)