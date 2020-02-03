排解性需求不再是男性的專利，近來在台灣也有專為女性服務的情慾按摩男師，但是按摩師們卻不如外界所想的如此好賺，1名男按摩師阿祥（化名）表示，除了需要滿足女客的重鹹需求外，有一次他還遭到女客架刀勒索，被女客呼巴掌，甚至有同業在外出服務時，遭到女客囚禁。

本刊調查，男性情慾按摩師在工作時，並不像外界所想「有得爽又有錢拿」，實際上潛藏許多風險，按摩師阿祥（化名）就無奈表示，他和另名男師過去曾經接連被1名邱姓女客設計仙人跳勒索，談起當天狀況，阿祥仍心有餘悸。

阿祥表示，邱女是他的常客，2人也認識多年，去年年初邱女預約他與另1名男師「外出服務」，由於他當時正在國外旅遊，因此由另名男師單獨赴約，但該名男師一進到邱女指定房間內後，邱女就夥同多名男子將他押走，並囚禁在台北市敦化南路1處黑暗房間中，最終男師付了5萬元後才平安獲釋，但卻不敢報警。

阿祥正慶幸自己出國才逃過一劫，但去年4月，阿祥在為客人服務到一半時，邱女突然帶著3男1女衝進店，先是打他兩巴掌後，向他索討35萬元，並用水果刀押著他去超商提領現金，他擔心生命受到威脅，只好乖乖的把辛苦賺的「皮肉錢」雙手奉上。警方目前尚在偵辦中。

阿祥表示曾遭到客戶仙人跳，並出示當時到警局報案的三聯單。（圖／讀者提供）

警方對此表示，黑道份子勒索、囚禁、仙人跳男按摩師，可能是利用男師不敢出面報案的心理，對男師予取予求，警方希望被害人勇於出面報案；而黑道分子恐涉犯妨害自由罪、恐嚇取財罪等，警方一定會介入調查，並且對被害人提供協助，但是警方也提醒，男師若有性交易的行為也將被依法究辦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)