隨著男女平權意識高漲，買春不再是男性的專利，現在也有許多專為女性服務的按摩工作室，男按摩師不但會把女客當作女朋友般貼心照顧，甚至2人「完事」之後，男師還會陪女客邊吃餅乾邊聊心事，讓女客大感暖心；甚至也有女性為了體驗美好的第1次，而找上按摩師「求破處」。

按摩師阿猛說，客人洗好澡後，會先請她趴在按摩床上，接著拿出絲巾蓋在客人身上，開始推拿按摩，過程中要小聲輕柔的問問客人，「力道會不會太重？哪邊需要加強？」還要主動與客人聊她們的心事。

「等按的差不多時，重點就來了。」阿猛說，按摩的同時就要跟客人介紹一下各式療程，「像是單純的情慾挑逗、還有陰部按摩（半套）、或是俗稱全套的性服務。」客人可以任選療程，並且指定順序。

如果客人選擇全套性服務，按摩師會先去洗澡，並將手指甲修短磨平後，與女客從按摩間移動到另外1處有床鋪的房間，並點起薰香蠟燭，放鬆女客心情，開始接吻、撫摸挑逗等前戲動作，然後「做完該做的事」。

師傅在「完事後」2人相擁躺在床上，邊吃點心邊聊心事，沒有一般男性「射後不理」的情況發生。（圖／鄭清元攝）

阿猛表示，每個客人要求都不同，有的希望粗暴對待，有的則希望溫柔以對，他們會依照女客需求做出調整。在「完事」後，按摩師也會幫女客進行俗稱的「殘廢澡」，之後兩人相擁躺在床上，邊吃點心邊聊心事，沒有一般男性「射後不理」的情況發生。

心理醫師楊聰財表示，男女平等觀念漸漸已成為普世價值，越來越多女性覺得「男性可以去買春，為何女性不行？」所以女性買春比例逐漸偏高，同時也希望藉由付費給男性按摩師，能換取美好的性經驗。

至於有女性花錢破處，楊聰財則指出，女性藉由付費的方式，不但能掌控男按摩師長相，還能確保性服務品質，以求第一次性體驗能在自己掌控之中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)