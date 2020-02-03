男性情慾按摩師近日在台灣颳起旋風，一些男性為了賺外快，紛紛投入按摩師行業，但本刊調查，按摩師除了要應付各年齡層女性不同的需求，有時甚至會遇到女客戶要求無套服務，或者是性虐待，男師入行時更有嚴格的篩選。

本刊調查，想要成為1個男師，條件可沒這麼簡單，除了身高必須180公分以上，長相還要乾淨順眼，身材要「精壯碩大」，工作室的老闆也會親自與應徵者訪談，了解按摩師的心態以及狀況，「我的客戶都是熟客，會吃好兜相報，彼此介紹來消費。」按摩師阿猛驕傲的說。

阿猛表示，他和阿祥之所以會想從事情慾男按摩師這個行業，主要是因為之前就學過按摩，「既然男性都可以外出找小姐的需求，女性當然也會有」。但女性更需要安全、放心、隱密的空間，以及更專業溫柔的服務。

阿猛也透露，其實這個行業不如外界所想的舒服又好賺，各行各業皆有辛酸處，男師不但得要維持身材、體力精力外，在服務過程中，有時還要應付各種女客誇張的需求，例如不戴套、性虐待等，所以公司都會教導男師如何自保，並且在必要時刻出面提供協助。

另名男師強哥（化名）表示，他平常正職是在一般公司行號上班，薪水不高，當初會兼差當男師，是想額外多點收入，利用休假時間到工作室兼職，強哥表示，「一個月基本上可以多3、4萬元吧，但有時候也可能整天1個客人都沒有。」

客人洗好澡後，師傅會先請她趴在按摩床上，接著拿出絲巾蓋在客人身上，開始推拿按摩。

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(中時電子報)