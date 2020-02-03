近來在情色產業掀起一股專為女性服務的「男師情慾按摩」風潮，吸引許多年輕壯碩的小鮮肉加入，但看似有錢賺又能免費「來1發」的背後卻暗藏風險。每天不但工作超過12小時，按摩造成肌肉痠疼、應付各年齡層的女客人，連續發射被榨乾，甚至遭到仙人跳，吃悶虧賠錢了事還不敢報警。

上個月26日下午，西門町街頭沉溺在一片準備迎接新年的歡樂氣氛中，本刊記者在情慾按摩師阿猛師傅（化名）帶領下，來到他位於西門町的工作室，一提到這個行業的艱辛，阿猛不禁露出疲憊神色，「我們每天工作都超過12小時，客人多的時候要『發射』好幾次，還有可能遇到仙人跳，是個高風險行業。」

這看似好康的工作，實際上潛藏許多風險，按摩師阿祥（化名）就無奈表示，他和另名男師過去曾經接連被一名邱姓女客設計仙人跳勒索，遭到勒索後，他們還不敢報警，深怕自己「性交易」被發現。

到底情慾按摩師是如何服務女客？究竟有沒有外界所言「賺錢也賺爽」？記者特別跟著阿猛「實習」半天，體驗情慾按摩師的工作，阿猛先指導記者如何接待第1次上門的女客，「第1次來的女生都會比較緊張，要主動的關心她。」阿猛說他都要女客先洗澡，並同時安撫情緒。「把客人當女朋友就對了。」

記者特別跟著阿猛「實習」半天，體驗情慾按摩師的工作，阿猛指導記者如何接待第一次上門的女客。（圖／鄭清元攝）

「等按的差不多時，重點就來了。」阿猛說，按摩的同時就要跟客人介紹一下各式療程，「像是單純的情慾挑逗、還有陰部按摩（半套）、或是俗稱全套的性服務。」客人可以任選療程，並且指定順序。

如果客人選擇全套性服務，按摩師會先去洗澡，並將手指甲修短磨平後，與女客從按摩間移動到另外一處有床鋪的房間，並點起薰香蠟燭，放鬆女客心情，開始接吻、撫摸挑逗等前戲動作，然後「做完該做的事」。

「情慾按摩師」這個行業看似可以邊滿足性又同時賺鈔票，但實際上男師不但要擔心感染性病、還得忍受女客無情摧殘，又要冒著「被當小王」的風險，遭設計仙人跳進而勒索，且出賣肉體也已觸犯法律，有興趣嘗試的男性朋友不可不慎。

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(中時電子報)