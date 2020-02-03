出道10年的宇宙人樂團一步一腳印，開唱足跡踏遍福岡、北京、上海等世界各大城市，從千人場地逐漸累積人氣，終於將圓夢在台北小巨蛋舉辦《你的宇宙YOUNIVERSE 2020演唱會》，堅守對歌迷的承諾，擁有屬於自己的小巨蛋演唱會，訂出該場地最低票價500元台幣佛心回饋，一開賣即秒殺完售，2日將號召萬名粉絲一同進入屬於彼此的珍貴宇宙。

（圖／相信音樂提供）

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(中時電子報)