鄭容和原是奶油小生形象，但他當兵期間練出結實胸肌和壯碩手臂，整個人大上一號，令粉絲大感驚奇；鄭容和愛上健身之餘，也沒忘記等待已久的歌迷，他以首爾為起點，開啟亞洲巡演，台北場確定在2月8日於台大體育館登場。

今年是CNBLUE成軍10周年，身為主唱的他向陪伴多年的粉絲致謝，「謝謝大家對10周年的祝福！因為一直以來都有你們的支持，我才能走到這裡。未來也請多支持。多謝！愛你們！！」他表示現在是全新的開始，承諾會更加努力，讓大家更幸福。

（圖／Applewood Taiwan提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)