自本刊獨家爆出何如芸與老公王敏錡婚姻生變、雙方正式進入訴訟程序後，何如芸在外就毫不掩飾自己散發的強烈怨婦感，應該是為了迎接農曆新年到來，本刊日前巧遇何如芸現身髮廊、想要變髮圖強換個心情，豈料在鏡頭前竟成了「表情后」，不知情的路人還以為是世間情之類的本土劇正在拍攝中。

（圖／本刊攝影組）

只見何如芸在髮廊從下午開始馬拉松變髮，頭上包著保鮮膜、穿著袍子就大剌剌地坐在門口，邊抽電子菸邊刷手機，接著手撐臉頰一副無語問蒼天的表情，真的很苦情。等到變髮大功告成已經是黃昏時分，何如芸竟然跟友人就地大聊心事，她一下子眉頭深鎖、一下子伸手拭淚，看來應該是在大吐婚姻苦水，豈料一陣狂風吹來，不只把何如芸精心改造的髮型吹亂，配上她的茫然眼神，竟增添了分滄桑感，讓人忍不住想給她秀秀加油打氣，新的一年會更好啊！

（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)