推出首張個人專輯《開放世界》的馬來西亞歌手李佳歡，相當熱愛美食，甚至創作出〈想吃什麼就吃〉一曲，她自嘲「想要吃更多才運動」。推出專輯前，李佳歡為了瘦身，進行「戰繩」（Battle Rope）訓練，但最後竟是靠著「數食物」熬過來，「一個漢堡、兩杯可樂、三包薯條…倒數三秒最難熬，簡直度秒如年，但一邊想著吃的就不痛苦了。」

李佳歡從《聲林之王》節目中脫穎而出，人氣頗高。（圖／量子娛樂提供）

「在馬來西亞過年，有吃不完的零嘴。」一聊起食物，李佳歡的眼神就立刻發亮，「特別是肉乾，或是肉鬆、肉脯夾吐司，超好吃的！」食量驚人的她，過去每餐至少嗑光一個半的便當，有時還得加上半桶冰淇淋；前年農曆新年，她雖然身處《聲林之王》水深火熱的比賽中，體重卻和壓力成正比，持續增加。

瑜珈橋式 練出蜜桃臀

去年底，李佳歡發行首張個人專輯《開放世界》正式出道，發片前，她勤上健身房，每周兩次，還進行「戰繩」訓練，一個月平均剷肉兩公斤，「現在通告中拿到便當，只吃菜和吃肉，很乖，為了工作乖乖忌口。」

雖然食量不小，但李佳歡努力運動，希望鍛鍊出更好的身材。（圖／許方正攝）

此外，農曆年前，李佳歡早已做好甩油計畫，誓言開工前不僅要瘦回原形，還要雕塑出更好的身形。因此，她近日積極進行肌力訓練，除了靠著瑜珈的「橋式」練出蜜桃臀，做起平時鮮少接觸的TRX（強化核心肌群的訓練）。「胸推」也架勢十足，一飛沖天頗有年味，她游刃有餘地解釋：「胸推鍛鍊肩膀和胸部，手臂不夠穩定，晃動就比較大。」

然而，李佳歡坦言，「體態雖然變好，但體重依舊是令人失望的數字。」「不過，只要有信心，就能保持正能量，希望能把病的、壞的都留在去年，新的一年再瘦三公斤。」

靠著專業教練的指導，李佳歡對自己的減重計畫很有信心。（圖／許方正攝）

老遇貴人 人生像開胡

小時候骨瘦如柴的李佳歡，自嘲「我腦袋沒有很發達，四肢也很簡單」，她說自己是運動白痴，連跳繩都是最近才學會，現在一次能跳二十下，目標是五十下。

推出新專輯後，李佳歡覺得人生像是開了胡，「我從小運氣就不錯，貴人很多，原本下定決心回去考律師執照，隔天卻突然有了試鏡機會，一路上都覺得好幸運。」李佳歡謙虛地說。

好運不斷的李佳歡，近來還成了校唱大熱門，曾一天連趕三間學校，「當天原本通告和工作打在一起，後來巧妙的移走了，就連上班時間從文化大學趕到亞東技術學院，一路上沒塞車，三十分鐘達陣，還提早到場。」難怪連經紀人都把李佳歡當成吉祥物，相信金鼠年李佳歡一定會「鼠鼠如意」。

姊姊李佳薇歌藝精湛，李佳歡一直把姊姊當成是努力的目標。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)