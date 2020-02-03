大陸女星章子怡2015年與汪峰結婚後，隔年產下女兒「醒醒」，於今年元旦再度迎來第二胎兒子，湊成一個「好」字。章子怡目前正在美國坐月子，人雖然不在大陸，但也非常關心武漢病情；她感嘆，「人世間有各種疾病的治療，但真的沒有治療愚蠢的解藥。」

章子怡寫道，「兒子滿月了，此時此刻他正在我懷裡安靜地吸吮著，小小的他渾然不知2020年全國人民的第一個月都經歷了些什麼，過年的喜悅和萬家團圓的美好，都被這場突如其來的疫情沖走了，同時讓人痛心的還有很多人的健康與平安。」

她沉痛表示，這明明是一場可以躲過的天災，事到如今，人們是否已經清楚這傷痛從何而來、是否會就此吸取教訓，引以為戒並警鐘長鳴，「有一天我會告訴告訴我的孩子，人類的力量與智慧無限大，疫情發生不久我們便戰勝了它。」

章子怡說，「同時我也會讓他明白，人世間有各種疾病的治療，但真的沒有治愈愚蠢的解藥，希望孩子們的未來不會再重蹈我們經歷過的悲痛，始終相信，明天會更好。」

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(中時電子報)