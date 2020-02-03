導盲犬是視障者第2雙眼，但其養成須經過嚴格訓練，背後更藏有寄養家庭笑與淚。惠光導盲犬基金會寄養家庭女主人陳碧文在愛犬接連離世後，將死別悲傷化作大愛，開始擔任導盲犬寄養家庭，先後培育3隻導盲犬，雖然一再忍受分離之痛，但看著狗兒抬頭挺胸踏入不同生活，「養父母」內心洋溢充實驕傲，讓人理解原來「離別也是一種愛。」

陳碧文約5年前開始擔任惠光導盲犬基金會的寄養家庭成員，先後幫忙培訓黃色拉不拉多「Flower」、黃金獵犬與拉不拉多混血的「Grace」、以及黑色拉不拉多「Hana」3隻導盲犬，目前狗兒都在她的照顧下成年離家，各自展開不同的新生活，而她之所以成為志工，卻是因為一次又一次的送別。

「家裡的狗走了之後，我先生就說以後別再養了。」陳碧文提到，她原先養了3隻愛犬，因老邁而接連逝世，全家人都為毛孩的離開而心痛不已，丈夫起初不願再承受椎心刺骨的悲傷，但她在因緣機會下接觸導盲犬協會，評估後決定化小愛為大愛，用道別的不捨換來視障者的「開路天使」。

或許是因寄養時光短暫，相處的每分每秒就格外珍貴。陳碧文說，小導盲犬進門後，全家人的喜怒哀樂都受其牽動，毛孩笑容成為她與家人最溫暖的調劑，若狗兒身體不適，家中大小都牽腸掛肚，連原本不想再養狗的丈夫都無比心疼，「Flower」結紮時他還在籠前陪睡，每個人都把狗兒當作捧在手心的寶貝。

但情感投注的越深，道別的那刻就越難熬。陳碧文說，狗兒回學校上課後，原本的寄養型態轉為寄宿，毛孩星期1到5都住在學校，只有周末可以放假回家，帶牠們入學時，就像把親生孩子送走般失落，堅強的丈夫也萬般不捨，但知道毛孩過得很快樂，心中大石就逐漸放下。

「與其想還要多久會離開，不如把握當下的每一刻。」陳碧文說，小導盲犬的生活歷程就像是人類，一樣要出外求學、上班工作，當「父母的」只能嘴角含笑、眼中含淚相送，珍惜與牠們相處的每分每秒，看著狗兒昂首挺胸為視障者服務，成為自己心中永遠的驕傲。

陳碧文因家中愛犬接連離世，決定將死別的悲傷化作大愛，擔任導盲犬寄養家庭以培育「開路天使」。（圖／趙世勳攝）

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(中時電子報)