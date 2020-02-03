導盲犬為視障者貢獻良多，但狗兒昂首闊步的背後，藏有寄養家庭無數笑與淚。根據規定，小導盲犬8周大送到寄養家庭，1歲就要回學校受訓，即使未能通過訓練，狗兒也不能回到寄養家庭生活，相處時間早已註定，「養父母」們要承受不斷離別，但他們樂見自己的孩子擔任「領航天使」，成為永遠的驕傲。

1月9日上午，本刊造訪惠光導盲犬基金會，正好碰上訓練師帶著培育中的導盲犬外出適應環境，訓練師戴著墨鏡裝作盲人，導盲犬聚精會神觀察馬路，確認安全後才小心翼翼地邁上斑馬線，狗兒偶而會回頭看著訓練師，眼神裡有藏不住的關心，冬日陽光灑落在這一人一狗身上，成為車水馬龍中的另類街景。

台灣目前約有5萬名視障者，約500人需要導盲犬幫忙，但礙於訓練師人力不足、經費短缺等因素，目前國內服役的犬隻僅37隻，而寄養家庭難尋則是數量稀少的最大原因。

導盲犬的血統挑選極為嚴格，必須「祖上8代」都沒有攻擊人的紀錄，而幼犬出生後8周，就必須送到寄養家庭生活，學習居家生活習慣和社會化，一歲後再返回學校接受訓練，考驗合格才能成為視障者的第2雙眼。

根據規定，即使訓練犬未通過審核，導盲犬訓練學校也會為狗兒安排其他家庭領養，不能由寄養家庭繼續飼育犬隻，換言之，寄養家庭對狗兒投入時間與愛，將牠們當成自己的孩子撫養長大，相處時間卻已注定有限制，「養父」、「養母」們則必須面臨和狗兒女不斷的分離。

雖然相處時間有限，陳碧文一家仍把小導盲犬當成寶貝，捧在手心上疼愛照顧。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)