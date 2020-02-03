惠光導盲犬基金會寄養家庭成員陳碧文，5年前因家中3隻愛犬接連過世，決定將死別的悲傷化作大愛，開始幫忙培訓導盲犬，家人付出全部心力疼愛，毛孩剛到的前幾晚還陪睡安撫，將狗兒當成寶貝捧在手心。

「家裡的狗走了之後，我先生就說以後別再養了。」陳碧文提到，家中原先養了3隻愛犬，因老邁而先後死亡，全家人都為毛孩的離開而心痛不已，丈夫原不願再承受椎心刺骨的悲傷，但她在因緣機會下接觸導盲犬協會，評估後決定化小愛為大愛，用道別的不捨換來視障者的「開路天使」。

「我問我先生，你想要生離還是死別。」陳碧文回憶，起初跟家人提及擔任寄養家庭成員時，丈夫不置可否，之後竟催促她辦理各項申請文件，而在嚴格審核和一連串面試訪問後，幼犬終於順利來到家中，接踵而來的卻是各項挑戰與磨練。

小導盲犬約8周大來到寄養家庭，學習社會化和居家習慣，「養父母」盡心培育，分別時刻卻早已注定。（圖／讀者提供）

狗兒剛來的第1天，因不熟悉環境而惴惴難安，晚上睡覺時還會躁動焦慮，陳碧文便陪牠打地鋪，在籠子前睡了數晚以安撫情緒，逐漸適應後才開始教導牠如廁和用餐的各種規矩，還得依照狗兒的不同個性因材施教，在朝夕相處中，毛孩也成為最親密的家人。

或許是因寄養時光短暫，相處的每分每秒就顯得格外珍貴。陳碧文說，小導盲犬進門後，全家人喜怒哀樂都受其牽動，毛孩的笑容成為她與家人最溫暖的調劑，若狗兒身體不適，家中大小都牽腸掛肚，連原本不想再養狗的丈夫都無比心疼，毛孩結紮時他還在籠前陪睡，每個人都把狗兒當作捧在手心的寶貝。

而導盲犬培育與寵物犬不同，要讓牠們學會各項居家生活習慣外，養父母們還得時常帶狗兒出外散步，使「預備軍」習慣路上的各項狀況，即使面對廟會鞭炮等突如其來的聲響也不會受到驚嚇，但牽著大狗上路，陳碧文也不時遭受側目。

「有阿桑看到狗，劈哩啪啦就說『狗這麼大隻不能上來』、『咬人怎麼辦』。」陳碧文回憶，她曾牽著「Hana」搭公車，狗兒乖乖待在自己身邊，身上還掛著訓練犬專屬的紅背心，但其外型黝黑健壯，老婦人見狀不斷飆罵，自己試圖解釋卻徒勞無功，所幸有乘客立刻解圍，也讓她感受到社會對導盲犬的善意。

碧文先生起初對培育導盲犬不置可否，狗兒到來後也抵擋不住可愛笑容，「父女」開車出遊時還會緊握著手。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)