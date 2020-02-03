惠光基金會導盲犬寄養家庭成員陳碧文因愛犬接連過世，她不願再承受死別的痛苦，決定接手訓練小導盲犬，雖然注定與狗兒相處不到1年，但寄養家庭仍投注所有心力疼愛，並在毛孩長大時含淚放手，笑著看小導盲犬踏入新的生活，成為自己永遠的羈絆與驕傲。

但情感投注的越深，道別的那刻就越難熬，陳碧文說，狗兒1歲後要回學校上課，原本的寄養型態轉為寄宿，毛孩星期1到5都住在學校，只有周末可以放假回家，帶牠們入學時，就像把親生孩子送走般失落，連堅強的丈夫也萬般不捨。

「我先生看著狗狗頭也不回的進學校，還說牠是『無情的女人』。」陳碧文提到，她帶過的三隻狗其實都很喜歡訓練學校，常常玩到不想回家，反而是養父母們有種「女大不中留」的感傷，送犬隻離開後往往會低迷一小段時間，但想到孩子們過得很快樂，內心大石也就逐漸放下。

惠光導盲犬學校主任彭筱涵表示，育成每隻導盲犬經費約120萬元，校內約有二十多隻狗兒在訓練，但成功率僅2到4成，目前已有29位視障朋友登記，正排隊等待配對中，培育速度緩慢是需要努力的目標。

彭筱涵也提到，年後預計有10多隻幼犬出生，但目前寄養家庭仍未找齊，希望有更多愛心人士能報名寄養家庭，擔任陪伴導盲犬茁壯的溫暖搖籃，幫助狗兒完成牠們所熱愛的天職，成為視障者的最佳領航員，在黑暗中為盲人帶來光亮。

寄養家庭數量不足是導盲犬稀少的重要原因，惠光導盲犬學校主任彭筱涵呼籲愛狗人士踴躍報名，幫忙培育視障者的開路天使。（圖／趙世勳攝）

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(中時電子報)