2019年9月13日中秋節，台南佳里仁愛國小75年畢業的乙班與戊班同學，34年後第一次開起了同學會，他們是74 年「陳益興老師虎頭蜂」事件的當事者，在陳益興老師與兩位同學不幸喪生後，虎頭蜂事件就成為禁忌，不僅不再提起，也從沒開過同學會，當時全力幫忙的後壁高中登山社同學也到了幾位，對事後就失聯的導師郭木火，紛紛為其抱屈。

當年的小學生己兩鬢飛白，看到34年前事件後就失聯的導師郭木火，同學們百感交集，雖知郭老師可能遭受到了不平待遇，但因為事件的第二年，中影拍了緬懷「陳益興老師」的電影，當時得到很大迴響，這部電影在佳里播放時，還邀請倖免於難的同學去觀看，但許多女同學看完後都暗自哭了，她們低聲呢喃：「這不是真的」，後壁高中登山社的石宏文看到電影播出後，曾寫了一封長信慰問郭老師，並為郭老師抱屈。

在中影「陳益興老師」電影於75年上映後，後壁高中登山社學生石宏文特別寫了一封長信為郭木火老師抱不平。（圖／郭木火老師）

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(中時電子報)