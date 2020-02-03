一九八五年，受到前一年國內中小學畢業旅行事故頻傳波及，台南市佳里鎮的仁愛國小決定不舉辦學生畢業旅行。六年乙班的郭木火與戊班的陳益興兩位老師，為了讓學生留下生涯的回憶，決定在光復節假期舉辦屬於他們自己的遠足，由兩位老師出資雇遊覽車，七十三名師生一起到曾文水庫四號橋附近猿山小徑遠足。

郭木火回憶說，當時一行人列成隊在小徑前進，突然聽到一陣密集的「嗡嗡」聲響，「蜜蜂」大軍突然現身眼前，許多女同學被叮的大叫，或嚇得不敢動彈。當年走在隊伍後方的乙班同學李蓼欣指出，當時陳益興老師一面照顧被叮到的同學，一面叫大家蹲下或趴下，還口唸佛號，並脫下夾克蓋在同學身上，拿起頭上的帽子想揮走「蜜蜂」。

感情要好的楊綺華與陳瓊芬同學記得，聽到陳老師大叫蹲下並口唸「阿彌陀佛」，她們側身向上看，只見成群的虎頭蜂黑壓壓罩下來。楊綺華回憶說，郭老師拿著樹枝不停揮動，大吼「大家站起來、快往下坡跑」，男同學幫女同學，不敢動的人就被郭老師拉起來，她自己則是連滾帶爬，從山上一路狂奔向到溪邊，向溪邊玩水的後壁高中登山社學生求援。

當時距離陳益興老師只有2公尺的乙班同學李蓼欣，捲起袖子還看到虎頭蜂叮咬後的疤痕。（圖／鄭清元攝）

「如果同學聽老師的話，當天穿長袖、長褲就好了。」遠嫁屏東小琉球的陳瓊芬回憶表示，行前兩位老師都要求每位同學，一定要穿長褲、外套及戴帽子，但小學生一心只想玩，並不以為意，她自己算是聽話，穿了長褲和一件粉紅色帶頭套的外套，因此完全沒有被叮傷。

郭老師把第一批學生帶下山後，接著又帶領後壁高中學生回到現場，把同學一個一個揹下山。郭木火說，他想架著陳老師回到溪邊，但上下山好幾次，力氣已經用盡，所幸後壁高中男同學又奔了回來，大家輪流揹著陳老師下到溪邊；來到溪邊的陳老師很清醒，只說自己沒力氣，要郭老師先帶七十多位學生先下山，後壁高中學生就把不能動的小學生揹下山，兩名高中男生則自願陪著陳老師在山上等候。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)