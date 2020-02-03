虎頭蜂事件後，當時的總統蔣經國寫了一封慰問陳益興老師家屬的信，台南縣政府從優撫卹陳老師家屬，省政府教育廳將陳益老師義行列入杏壇芬芳錄、並立銅像紀念；事發第二年，中影還拍了緬懷「陳益興老師」的電影，當時得到很大迴響，這部電影在佳里播放時，還邀請倖免於難的同學去觀看，但許多女同學看完後都暗自哭了，她們低聲呢喃：「這不是真的。」後壁高中登山社的石宏文看到電影播出後，曾寫了一封長信慰問郭老師，並為郭老師抱屈。

事件中郭老師揹上自行逃命、背棄師生「黑鍋」，出院後即被調離現職，郭木火說，校方對他作出兩大過處分，教職可能因而不保，所幸時任國民黨文工會主任的宋楚瑜明察，緊急頒發一張教師楷模獎狀，保住了他的教職，只被調往永康的大樹國小，一家七口的生計無虞。因此郭木火自稱是「宋粉」，對宋楚瑜的恩情至今不忘，宋多次競選，他都是堅定的支持者。

當時電視新聞拍攝的陳益興老師小小簡陋的靈堂。（圖／華視新聞）

本刊調查，當天的活動是由陳益興負責訂車，兩位老師分攤費用，因為事前沒有投保旅遊平安保險，事後由郭木火負責賠償不幸過世的同學。當時是一個「造英雄」的年代，電影把陳益興老師的人格塑造的極其偉大，而把另一位老師郭木火描寫得膽小畏縮，因此郭木火老師不得不在調職後改名，郭木火從此在台南消聲匿跡，成為另一位新老師「郭建亨」。

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(中時電子報)